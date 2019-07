Sporting 1 – 1 Valencia

09' - Golo do Valencia! Geoffrey Kondogbia a igular o marcador com um golo de cabeça, na sequência de um canto batido pela esquerda.



03' - Golo do Sporting! Pontapé 'canhão' do avançado holandês Bas Dost a furar a baliza do guarda-redes do Valencia, após o passe atrasado de Raphinha.





02' - Coates a impedir o ataque perigoso de Manu Vallejo.O Sporting regressa a Alvalade, este domingo às 19 horas, num jogo de apresentação aos sócios e adeptos frente ao Valencia.





Os leões vão disputar o Troféu Cinco Violinos.

Eis o onze do Sporting para o último teste antes da Supertaça frente ao Benfica, dia 4 de agosto no Estádio do Algarve: Renan, Thierry Correia, Coates, Mathieu, Borja, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Vietto e Bas Dost.