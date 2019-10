O presidente do Coimbrões destacou esta quarta-feira o momento festivo na receção ao FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, enquanto o Cova da Piedade pretende surpreender o Benfica, apesar das "hipóteses diminutas" de sucesso.Os 'dragões', finalistas da última edição da 'prova rainha', vão ter uma deslocação curta a casa do emblema de Vila Nova de Gaia, que milita na série B do Campeonato de Portugal, ditou esta quarta-feira o sorteio da terceira eliminatória, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras."Será um privilégio receber o FC Porto. O Coimbrões é um clube que se quer mostrar e, por isso, nada melhor do que receber o FC Porto. Estamos a celebrar o nosso 99.º aniversário e será uma festa para toda a gente. Será um prazer", afirmou o presidente do Coimbrões, Vítor Oliveira.Por seu lado, Fernando Gomes, diretor de relações internacionais do FC Porto, destacou a "experiência" do Coimbrões na área da formação e vincou o espírito combativo do adversário."O Coimbrões é um clube que não desiste, que luta sempre, é antes quebrar do que torcer. Queremos reconquistar este troféu e temos de ganhar, desde logo, ao Coimbrões. Não vamos facilitar, vamos fazer um jogo sério e, se assim for, venceremos", disse o representante portista.A terceira eliminatória reservou uma visita do campeão nacional Benfica ao reduto do Cova da Piedade, que disputa a II Liga."É um bom jogo em perspetiva. É uma honra e um prazer jogar contra o campeão nacional. Pela expressão do Benfica a nível nacional e internacional, sabemos que as nossas hipóteses são diminutas, mas também sabemos do valor dos nossos jogadores e vamos agarrar-nos a essa possibilidade, esperando que possa 'haver Taça'", disse o diretor geral da SAD do Cova da Piedade, Edgar Rodrigues.Para João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, a visita dos 'encarnados' elogiou os "pergaminhos" da formação de Almada, que possui "um belíssimo plantel"."É um jogo de Taça e todos os jogos da Taça merecem uma festa. O Benfica encara os jogos com grande responsabilidade, seja contra quem for. Vamos para ganhar, mas respeitando sempre o adversário. Vai ser uma boa partida, com o estádio cheio", referiu.Já o Sporting, detentor do troféu, terá pela frente o Alverca, do Campeonato de Portugal, porém o representante 'leonino', o 'team manager' Beto, não prestou declarações aos jornalistas, ao contrário do diretor de marketing dos ribatejanos, Bernardo Mota, que assegurou as melhores condições para receber os 'leões'."Esperamos ter casa cheia. Temos um estádio bem construído e preparado tanto a nível de relvado, como de bancadas. Podemos fazer melhorias pontuais, mas estamos preparados para receber bem o Sporting", referiu o representante do Alverca.Os jogos 32 jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para 20 de outubro.