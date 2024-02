Taremi está garantido como reforço do Inter Milão a partir do final da época, altura em que termina contrato com o FC Porto. Esta segunda-feira surgiram novos dados sobre o processo, com a divulgação de detalhes por parte do jornalista Fabrizio Romano, especializado em questões do mercado de transferências. Na rede social X, base da sua plataforma de comunicação, Romano garante que o acordo entre o futebolista internacional iraniano e o clube milanês está feito e pronto para ser assinado. Avança que já estão agendados testes médicos (não revela a data) e que o futebolista de 31 anos chega ‘de borla’ pelo facto de se tornar livre em junho.









No seu ‘post’, o jornalista garante também que o acordo verbal entre as partes foi estabelecido há cerca de um mês e contempla um contrato de duas épocas (válido até final da época 2025/26), com o clube italiano a garantir ainda uma cláusula de opção que permite a extensão do vínculo por mais uma época.