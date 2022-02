Taremi garante vitória sofrida frente ao Moreirense por 1-0

Três pontos preciosos na caminhada para o título. Num jogo extremamente difícil, o FC Porto venceu este domingo à noite o Moreirense pela margem mínima (um golo sem resposta) e manteve os seis pontos de vantagem sobre o Sporting na liderança da Liga.O golo que garantiu a vitória azul-e-branca foi apontado ao minuto 40 por Evanilson, após uma brilhante arrancada de Taremi pela esquerda, em que, para além de deixar Artur Jorge pelo caminho, levantou a cabeça e viu o brasileiro sozinho na área, oferecendo-lhe, com qualidade, o tento da vitória.A primeira metade foi quase toda dominada pela turma portista. Exceção para os últimos dez minutos, em que até chegou a ser assinalada uma grande penalidade a favor do Moreirense (Uribe carregou Yan Matheus), revertida, e bem, por falta, uns metros antes, do ponta de lança da casa sobre Fábio Cardoso.Sabendo do resultado de Alvalade, o FC Porto entrou a todo o gás, com vontade de chegar cedo ao golo. Só que, mesmo encostada às cordas, a equipa da casa apresentou grande solidez defensiva, ao invés do que ocorrera na jornada anterior.Vitinha, que encheu o campo, criou uma série de jogadas de perigo e, à passagem da meia hora, o guardião Mateus Pasinato negou, por duas vezes, o golo a Evanilson, com defesas corajosas e de qualidade.A segunda parte foi bem diferente da primeira. Vitinha, que tem sido o grande construtor da equipa de Conceição, esteve muito menos ativo e o Moreirense teve duas soberanas oportunidades para chegar ao empate. Primeiro, através de um livre direto (na sequência da falta em que Grujic foi expulso), que André Luís executou com classe, mas a bola bateu na barra. Depois, já ao cair do pano, Diogo Costa, com uma defesa soberba, tirou o pão da boca a Derik Lacerda, que se isolou após passe longo de Pablo.Apesar da reação do Moreirense, a vitória do FC Porto é justa. E deve sublinhar-se que, ao minuto 70, podia ter chegado ao segundo, quando Pasinato se opôs, com uma grande defesa, ao remate de Taremi.Sá Pinto foi expulso no final do jogo após um desentendimento com Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto. O técnico do Moreirense, exaltado, conversava com Sérgio Conceição junto à equipa de arbitragem quando deu início a altercação."Estamos a trilhar o nosso caminho. Dependemos apenas de nós para chegar ao título, mas sabemos que os rivais vêm logo atrás e não querem perder mais pontos", disse este domingo Sérgio Conceição após o triunfo sobre o Moreirense que permite manter os seis pontos de vantagem sobre o Sporting.Sobre a partida, o técnico portista reconheceu que a equipa baixou de rendimento nos últimos 10 minutos, fruto do cansaço da jornada europeia. "Não tínhamos dúvidas que iríamos encontrar estas dificuldades perante um adversário competitivo e organizado, mas a equipa reagiu bem e houve momentos no jogo que me agradaram bastante", disse, referindo que Grujic (expulso) complicou a estratégia. "O primeiro amarelo não era, mas o segundo aceita-se. Tivemos de reajustar a equipa e colocar homens frescos no ataque para explorar os espaços."Foi pouco mais do que um espectador ao longo de praticamente toda a partida. Mas, três minutos para lá dos 90, com uma defesa soberba, garantiu a vitória e os três pontos ao FC Porto.Começa a ser uma triste realidade, o tirar de satisfações, trocas de palavras e até alguns empurrões após o apito do árbitro. Este domingo, o árbitro mostrou dois cartões vermelhos devido a desacatos.Luís Godinho não esteve bem no jogo deste domingo. O erro mais grave foi a não admoestação de uma mão na cara de Fábio Cardoso a André Luís, que teria dado o 2º amarelo ao defesa azul.- A cavalgada que deu origem ao golo foi impressionante. Mas já antes era um verdadeiro perigo para os cónegos. No segundo tempo voltou a ter várias chances para matar o jogo.– Defesa gigante que impediu o empate nos descontos. Decisivo.– Sem problemas a defender, tentou conduzir jogo ofensivo pelo flanco. Melhor no segundo tempo.– Várias desatenções. Numa delas, a fechar, os minhotos quase marcaram.– De regresso ao onze, passou por apuros no final da primeira parte. Mesmo assim, cumpriu.– Exibição sem sustos de maior. Tentou algumas arrancadas após o descanso.– Está num momento de menor fulgor físico. E isso nota-se na sua ação.– Tentou sempre colocar os colegas na linha de golo. Taremi e Fábio Vieira. desperdiçaram chances claras. Importante.– O FC Porto começou a carregar graças à sua ação. Perdeu fulgor após o descanso.– Visão de jogo acima da média. Ajudou ao sufoco dos dragões.– Falhou um golo fácil, mas depois fez o 1-0. No sítio certo. Matador.– Pouco tempo em campo, o suficiente para ser expulso.– Não se viu.– Deu segurança.–Pouca bola.– Agitou.