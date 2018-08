Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão entre adeptos provoca detenções antes do dérbi no Estádio da Luz

Dispositivo policial pronto para responder a qualquer situação.

18:40

A tensão entre adeptos sportinguistas e benfiquistas já fez este sábado as primeiras detenções junto ao Estádio da Luz que acolhe o jogo entre o Benfica-Sporting.



A PSP capturou alguns elementos do "casuals".



No local está montado um forte dispositivo policial para evitar situações de confrontos.