A Liga espanhola está ao rubro. O Barcelona foi este domingo arredado da luta pelo título que será decidido pelas equipas de Madrid, Atlético e Real, que venceram os respetivos encontros da penúltima jornada .









O Atl. Madrid, com João Félix a entrar aos 66’, cumpriu a sua parte ao vencer o Osasuna. Mas a equipa de Diego Simeone ainda tremeu. Esteve a perder por 1-0, protagonizando a reviravolta com golos de Lodi (82’, assistência de João Félix) e Luís Suárez (88’).

Os colchoneros até podiam ter feito a festa este domingo, mas o Real Madrid foi a Bilbao vencer o Athletic com um golo de Casemiro (68’).





Numa luta intensa pelo título, o primeiro a cair foi o Barcelona, que mesmo com Messi, sucumbiu aos pés do Celta de Vigo na Catalunha (2-1). Assim, as decisões estão guardadas para a última ronda, no domingo. Certo é que a festa será em Madrid. O Atlético tem mais dois pontos do que o Real e continua a depender apenas de si para celebrar essa conquista. Basta ganhar em Valladolid, uma equipa que luta pela manutenção. O Real Madrid recebe o Villarreal e espera por uma escorregadela do vizinho. Promete.