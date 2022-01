“Temos de contratar dois centrais”, disse Jorge Jesus a 26 de setembro de 2020, quando confrontado com a saída de Rúben Dias para o Man. City. Um deles foi Otamendi, que fez a viagem inversa. Ficava a faltar preencher uma vaga.O técnico queria Lucas Veríssimo ou Rúben Semedo. Levou com Todibo. As escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ mostram que o central francês chegou à Luz depois de ter estado com um pé no Dragão.