Fernando Santos quer Portugal "no topo e ao melhor nível" para vencer França

O selecionador Fernando Santos afirmou este sábado que Portugal vai ter de estar "no topo e ao melhor nível em todos os momentos" para poder vencer no domingo em França, na terceira jornada da Liga das Nações de futebol.

"Sabemos que vamos ter pela frente um adversário que nos vai dificultar e muito o jogo, mas vamos entrar em campo sabendo que temos as nossas armas e que também podemos ganhar. Para isso, temos de estar no topo e no nosso melhor nível em todos os momentos do jogo. Não vai ser fácil para Portugal, mas também não vai ser fácil para a França", afirmou Fernando Santos.

O aparecimento de casos da covid-19 na equipa teve "algum impacto" inicial, mas depois tudo "regressou à normalidade", na preparação para a Liga das Nações de futebol.

"No primeiro momento, há impacto. Não vamos fugir das responsabilidades. É um problema que atravessa o mundo. Mas, depois, tudo vai voltando ao normal. Os treinos foram normais", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de antevisão do encontro de domingo frente à França, da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

"Somos das pessoas mais testadas que há. Todos os que vão para França estão negativos. Fizeram uma bateria de testes. Não nos afeta e não estamos preocupados", frisou o técnico português, que festeja hoje 66 anos.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa Pepe explicou que todos os jogadores estão adaptados "à nova realidade" e que nada muda na altura de subir ao relvado.

"O mundo está dessa forma e estamos cientes do que pode acontecer. Estamos preparados para isso. É uma situação que não é só no futebol, é no mundo todo. Quando entramos em campo não pensamos nisso, não pensamos em ser infetados. Queremos é dar o nosso melhor", explicou o central de 37 anos.

Na sexta-feira, o guarda-redes Anthony Lopes foi o segundo jogador a ser dispensado da equipa das 'quinas' devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa-central José Fonte, que acusou estar infetado na terça-feira.

O caso Lopes esteve na origem de alterações no programa da seleção portuguesa, obrigando a comitiva lusa a viajar para Paris um dia mais tarde do que estava planeado. Caso tudo se mantenha como está agendado, os campeões europeus viajam para a capital francesa durante a tarde.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.

No agrupamento da Liga A, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das 'quinas' a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem sem pontos.