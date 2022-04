Tondela sofre mas faz história e está na final da Taça de Portugal

O esperado acabou por acontecer. O Tondela fez história ao garantir pela primeira vez a presença na final da Taça de Portugal, diante de um gigante Mafra que empatou mas fez de tudo para inverter a derrota 0-3 da 1ª mão.





O jogo começou com um momento invulgar. Niasse, guarda-redes do Tondela, caiu no relvado a pedir assistência. A paragem serviu para o jogador da Mauritânia se alimentar e beber água uma vez que está a cumprir o Ramadão (que obriga a jejum até ao anoitecer). O árbitro Manuel Oliveira respeitou e o jogo prosseguiu depois.