Torres Pereira responde a carta enviada por Dias Ferreira

Candidato à presidência do clube tinha questionado a violação dos princípios da Comissão de Gestão.

Por Tânia Laranjo | 20:29

Artur Torres Pereira respondeu esta segunda-feira à carta enviada por Dias Ferreira, onde questionava a violação dos princípios da Comissão de Gestão, tendo em conta que dois ex-membros da Comissão Geral do Sporting se demitiram e posteriormente voltaram a integrar o grupo de concorrentes às eleições a decorrer no próximo dia oito de setembro.



"Dirijo-me a V/ Excelência na qualidade de candidato a Presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal com o objectivo de obter da sua parte um inequívoco, cabal e rápido esclarecimento quanto à incontornável violação dos princípios fundadores da Comissão a que preside", começou por escrever o candidato à presidência do clube leonino.



Torres Pereira veio esta segunda-feira, também através de um documento, esclarecer as dúvidas do candidato.



"Posso assegurar-lhe que a Comissão de Gestão, qualquer que seja a sua composição, manterá durante o período de campanha eleitoral a mesma rigorosa imparcialidade que manteve no período imediatamente anterior", pode ler-se no texto.



Relativamente a esses acontecimentos, o presidente da Comissão de Gestão avançou que "não cabe à Comissão assumir as responsabilidades de terceiros nem ao seu presidente proceder a julgamentos comportamentais ou a 'condenações' ou 'absolvições' públicas", rematou.



