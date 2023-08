O Tottenham vai avançar com 30 milhões de euros para levar Taremi, mas o negócio se será concretizado após a venda do goleador Harry Kane ao Bayern Munique por um valor a rondar os 100 milhões de euros.



Depois de uma análise profunda, os spurs entendem que Taremi é o jogador que revela características idênticas às do avançado inglês.









Ver comentários