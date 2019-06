Tottenham quer levar Fernandes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tottenham, de Inglaterra, vai avançar para a contratação de Bruno Fernandes. Miguel Pinho, empresário do médio do Sporting, já está em Londres para se reunir com os responsáveis dos ‘spurs’, que estão dispostos a superar as propostas feitas até ao momento pelo capitão da formação leonina.Recentemente, o Manchester City acenou com 55 milhões de euros, mais jogadores, para levar ... < br />