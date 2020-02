Transferência de Bruno Fernandes rendeu 16 milhões aos bancos

A transferência do jogador Bruno Fernandes para o Manchester United rendeu oito milhões de euros ao Novo Banco e outros tantos ao Millennium BCP, apurou ojunto das instituições bancárias.Os dois maiores credores da SAD leonina viram assim ressarcidas parte da dívida com a venda do médio para Inglaterra. Segundo um comunicado da própria SAD sportinguista à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o atleta foi vendido por 55 milhões, mais um bónus de até 25 milhões. Deste valor, a SAD pagou 5,5 milhões de comissão às empresas Gestifute e Positionumber, ficando o Sporting com 10% de uma mais-valia futura.Segundo apurou o, a SAD leonina tem cumprido com as obrigações assumidas perante os dois bancos, após a recompra da posição das instituições financeiras através dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em Ações (VMOC) ao preço de 30 cêntimos por título, o que resultou num ‘perdão’ de 94,5 milhões de euros, tal como onoticiou em maio de 2018. A dívida está a ser abatida, segundo o acordo assinado.