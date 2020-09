Mais de duas centenas de pessoas, na maioria adeptos do Benfica ligados à claque No Name Boys, juntaram-se esta sexta-feira à tarde junto ao Estádio da Luz para prestar homenagem a um homem de 26 anos que morreu, domingo, num acidente de carro no IC2.

André Serafim era um adepto conhecido dentro da claque. O corpo foi velado desde a manhã de quinta-feira na igreja da Charneca do Lumiar. O funeral começou esta sexta-feira, pelas 13h30, com uma missa na mesma igreja e saiu, às 14h00, para o cemitério de Camarate. O cortejo preencheu de carros e motos grande parte do Eixo Norte-Sul e dirigiu-se para o Estádio da Luz, onde foi feita uma homenagem, perante um elevado contingente policial – que não registou problemas.

O jovem morreu numa colisão entre dois carros, na tarde de domingo, no IC2, à passagem pela localidade de Marés, concelho de Alenquer. O alerta foi dado às 18h10 e foram mobilizados para o local 20 elementos dos bombeiros de Alenquer, duas viaturas médicas do INEM (dos hospitais de Loures e Torres Vedras) e a GNR, que investiga as causas. O trânsito no IC2 esteve totalmente cortado durante uma hora e meia. Do acidente resultou ainda um ferido grave, internado no Hospital de S. José, em Lisboa.