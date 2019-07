Treinador Abel Ferreira força saída do Sporting de Braga

Abel Ferreira está a forçar a saída do Sporting de Braga depois de ter recebido uma proposta milionária dos gregos do PAOK, apurou oO treinador tem a possibilidade de receber um salário anual dez vezes superior aquele que aufere neste momento (180 mil por ano).O atual campeão grego oferece-lhe dois milhões de euros limpos por temporada, precisamente o valor que recebeu por ter vendido o romeno Razvan Lucescu ao Al Hilal da Arábia Saudita, que foi orientado por Jorge Jesus até janeiro.Na Grécia, já está a ser dado como certo o acordo com o técnico português. Abel está decidido a sair. Tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.O PAOK está disposto a pagar 2,5 milhões de euros ao Sp. Braga, mas os arsenalistas garantem que não o libertam abaixo da cláusula de rescisão.Segundo soube o, o mal-estar é total entre Abel e António Salvador.O líder diretivo do Sp. Braga já percebeu que Abel deixou de estar comprometido com o projeto definido para esta época e que nesta altura será difícil substituí-lo, tendo em conta que os treinadores mais solicitados já estão à frente de clubes.Além disso, o tempo é curto para os minhotos, que vão começar oficialmente a nova temporada a 8 de Agosto, com a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.Jorge Silas pode suceder a Abel Ferreira no Sp. Braga, caso se confirme a saída do técnico, apurou o Correio da Manhã. António Salvador já elogiou o trabalho que Silas tem feito no Belenenses (ficou em 9º lugar no campeonato nacional e foi a única equipa que não perdeu com o campeão Benfica: 2-0, no Jamor, e 2-2 na Luz).Ivo Vieira é outro dos treinadores que agrada a António Salvador, mas vinculou-se recentemente ao Vitória de Guimarães: assinou por uma temporada.