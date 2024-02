Treinador diz que Toulouse disputa com o Benfica o jogo mais importante da época

O Toulouse vai disputar frente ao Benfica o jogo mais importante da época, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, defendeu esta quarta-feira o treinador da equipa francesa.

"Penso que sim [que será o jogo mais importante da época], atendendo à expectativa do clube, da cidade e dos adeptos. É incrível jogar nas taças europeias, é uma experiência única", observou o técnico espanhol Carles Martínez, em conferência de imprensa, destacando a importância do encontro de quinta-feira.

O treinador quer mostrar que o Toulouse "pode ir mais longe" na prova, apesar de ter perdido na primeira mão por 2-1, na semana passada, com dois golos de grande penalidade do argentino Ángel Di María, aos 67 e 90+8 minutos, tendo o dinamarquês Mikkel Desler marcado para os franceses, aos 75.

"Todos viram que jogámos melhor do que o Benfica em Lisboa. Também tivemos um bom desempenho com o Mónaco [vitória por 2-1, no domingo, para a Liga francesa]. Estou satisfeito com os meus jogadores. Estamos cada vez melhores e mais confiantes", assinalou.

Carles Martínez teria preferido o empate 1-1 a "sofrer um golo no último minuto", mas espera um "jogo diferente" em Toulouse, no qual o 13.º classificado do campeonato francês, a um ponto da zona de despromoção, terá de "aproveitar todas as oportunidades".

"Estamos todos entusiasmados, porque pode ser uma noite histórica. Jogamos a Liga Europa para disputar este tipo de jogos. Temos muita ambição e estamos prontos para dar o nosso melhor", observou o técnico espanhol, de 40 anos.

O treinador do Toulouse sabe que a sua equipa está obrigada a marcar um golo ao Benfica para prosseguir na competição, mas advertiu que o líder da I Liga portuguesa, em igualdade com o rival Sporting, "também vai querer marcar", o que aconselha alguns cuidados defensivos.

O médio suíço Vincent Sierro, capitão da equipa francesa, também prometeu "uma noite inesquecível" aos adeptos, que vai exigir a "correção dos pequenos erros" cometidos no confronto inaugural e "manter sempre a cabeça fria".

"Vamos olhar para o que fizemos na fase de grupos e aproveitar esses jogos europeus para fazer uma grande exibição", afirmou o jogador, de 28 anos, lembrando que a equipa "fez coisas muito boas em Lisboa".

O Toulouse recebe o Benfica na quinta-feira, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com início às 17:45 (hora de Lisboa), que será arbitrado pelo italiano Maurizio Marinai.