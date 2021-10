Julian Nagelsmann sentiu-se mal e não irá orientar Bayern Munique a partir do banco, no Estádio da Luz, segundo avança a Eleven Sports.O jovem técnico alemão, de 34 anos, realizou ontem a conferência de imprensa de antevisão à partida na Alemanha, viajando ao final do dia para Lisboa.Seria o segundo encontro que faria no banco no Estádio da Luz, frente ao Benfica, depois de ter vencido, em 2019/20, por 2-1, ao serviço do RB Leipzig.