Treinador do Botafogo: "Jesus devia ter ficado calado"

"Jesus falou uma grande bobagem [disparate], devia ter ficado calado. A nossa equipa quis jogar." Foi desta forma que Alberto Valentim, treinador do Botafogo, reagiu às acusações de Jorge Jesus, após a vitória (1-0) do Flamengo no dérbi do Rio de Janeiro, que permitiu ao ‘Mengão’ manter os 8 pontos de vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileirão.O técnico do ‘Fla’ acusou o adversário de abusar das faltas: "Nos primeiros 20 minutos, o nosso médico entrou cinco vezes. Foi caça ao jogador."No fim do jogo, Jesus contou o que disse a Joel Carli, defesa do Botafogo que, após o apito final do árbitro e ainda no relvado, perdeu a cabeça e abordou o técnico português: "Disse-lhe ‘não valeu a pena baterem tanto, perderam à mesma’."O português, que é o treinador mais bem pago do Brasileirão, com um salário de 329 mil euros/mês, viu o terceiro amarelo da época e este domingo (21h00) cumpre um jogo de castigo contra o Bahia.