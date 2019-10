Treinador do Sporting quer devolver Jesé ao PSG

Jesé chegou, viu e está longe de convencer no Sporting. O avançado espanhol está afastado das opções de Silas e o clube vai tentar devolvê-lo ao PSG em janeiro, apurou oO avançado chegou a Alvalade no último dia de mercado com o estatuto de reforço. Emprestado pelo PSG, vai custar dois milhões de euros aos cofres de Alvalade até ao final da temporada. E é aqui que Frederico Varandas pretende poupar algum dinheiro com um negócio que é claramente mau para o Sporting.No entanto, os leões têm um problema grave para resolver. É que como Jesé já jogou por dois clubes (jogou um minuto pelo PSG e já alinhou pelos leões) nesta época, não pode ser cedido a um terceiro clube.Por isso, só o regresso à formação francesa pode ir ao encontro das pretensões dos leões.Caso contrário e consoante o contrato assinado, os leões terão de ficar obrigatoriamente com o espanhol e pagar os dois milhões de euros. Para já, Jesé está longe de se afirmar em Alvalade. Alinhou em quatro jogos (três da Liga e um na Taça da Liga), num total de 204 minutos.Foi titular no jogo com o Desp. Aves e não gostou de ser substituído. Silas não gostou do desagrado.Jesé Rodríguez chegou a Lisboa no início do mês passado e os primeiros treinos revelaram um jogador com excesso de peso.O avançado formou-se no Real Madrid. Entre 2013 e 2016 fez parte da equipa principal dos merengues, tendo apontado 18 golos em 92 jogos.