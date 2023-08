Treinador e adepto dos argentinos do San Lorenzo detidos no Brasil por racismo

Um treinador de futebol e um adepto do San Lorenzo, da Argentina, foram detidos no Brasil por ofensas racistas durante um jogo da Taça Sul-Americana, disputado na quinta-feira em São Paulo, informaram hoje fontes oficiais.

Os detidos, acusados de fazerem "gestos racistas", foram detidos no estádio do Morumbí depois de duas vítimas os terem denunciado à polícia, apresentando vídeos como prova.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não divulgou os nomes dos detidos, informou que os dois suspeitos respondem pelo crime de "preconceito de raça ou cor" e permanecerão presos à disposição da Justiça.

A imprensa brasileira identificou o técnico do San Lorenzo como Matías Ezequiel Ramírez e adiantou que ele fazia gestos de macaco dirigidos aos adeptos do São Paulo.

Um menino de 12 anos foi atingido por uma banana, supostamente arremessada da bancada superior do estádio do Morumbí, segundo denunciou o pai do menor em declarações à televisão Sportv.

Os acontecimentos ocorreram no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana, no qual o São Paulo derrotou o San Lorenzo por 2-0, eliminando os argentinos da competição.

Os crimes de ofensas racistas são punidos no Brasil com penas de dois a cinco anos de prisão e a lei não admite que os réus sejam postos em liberdade condicional mediante o pagamento de fiança.