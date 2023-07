Botafogo, ainda sem Bruno Lage, vence na Argentina para a Taça sul-americana

O Botafogo, ainda sem Bruno Lage, que chegou na quarta-feira ao Brasil, colocou-se em vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Taça sul-americana de futebol.

A equipa, ainda comandada pelo interino Cláudio Caçapa e que nos próximos dias deve ser assumida em pleno por Lage, substituto de Luís Castro, venceu fora o Patronato, por 2-0, com golos de Carlos Alberto (52 minutos) e Janderson (65).

Na viagem até à Argentina, num jogo em que o proprietário John Textor se juntou aos adeptos na bancada, o 'fogão' ganhou importante margem para seguir em frente, estando a segunda mão agendada para a próxima quarta-feira.

O Patronato chegou ao play-off de acesso aos 'oitavos' da sul-americana depois de ter sido terceiro classificado no seu grupo da Taça dos Libertadores, em que apenas os dois primeiros se apuraram para a fase seguinte.

Já o Botafogo não conseguiu o apuramento direto na Taça sul-americana, ao ser segundo no seu grupo, atrás do LDU Quito, o que obrigou os brasileiros a disputarem a continuidade na prova diante do repescado da Libertadores.

A equipa do Rio de Janeiro, que lidera o Brasileirão, viu chegar esta semana Bruno Lage, técnico que substituirá o compatriota Luís Castro, que aceitou o convite para orientar os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Bruno Lage, campeão com o Benfica em 2018/19, foi apresentado na quarta-feira de manhã, em cerimónia no Estádio Nilton Santos e é expectável que já esteja à frente da equipa no sábado (domingo em Lisboa), na receção ao Bragantino, de Pedro Caixinha.