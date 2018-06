Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treino sob 30 graus pode favorecer seleção espanhola

Iniesta tem 34 anos e fez os 90’ pela primeira vez em quatro meses. Resultado: perdeu 23 vezes a bola e só a recuperou quatro.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:19

Espanha está a estagiar em Krasnodar, sob temperaturas próximas dos 30ºC e a ‘apenas’ 300 kms de Sochi, onde se realiza sexta-feira o duelo com Portugal.



Já a seleção portuguesa está 1700 kms a norte, nos arredores de Moscovo, e treinou com chuva e temperatura de 12ºC.



Estes valores parecem favorecer Espanha na adaptação, mas no campo da ‘roja’ não há sorrisos, tantas são as dúvidas existentes.



Domingo de de manhã foram apenas 15 minutos abertos aos jornalistas. Os titulares na sofrida vitória (1-0) da véspera sobre a Tunísia ficaram de fora.



Quem terá apreciado o descanso foi Iniesta, o mago do meio-campo espanhol. Aos 34 anos fez os 90 minutos completos. O que não acontecia desde 24 de fevereiro no jogo Barcelona-Espanyol.



Há quem questione essa decisão de Julen Lopetegui, uma vez que a gestão física de Iniesta é fundamental para que chegue em forma ao jogo contra Portugal. Sábado perdeu 23 posses de bola e apenas fez quatro recuperações.



O pior em campo neste aspeto e a sua pior performance de sempre por Espanha no consulado Lopetegui.



Por outro lado, o selecionador espanhol parece ainda não ter decidido a fórmula a usar na frente. A aposta em Rodrigo contra a Tunísia não resultou. Deverá por isso voltar a dois avançados: Diego Costa e Iago Aspas lado a lado.