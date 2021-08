Três estreias e regresso de João Mário à seleção nacional

Perguntas CM 27 de Agosto de 2021 Seleção nacional: Justifica-se a chamada de Otávio? SIM NÃO Votar

Convocados da seleção

Três jogadores em estreia (Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio) e um regresso (João Mário) marcam de forma indelével a convocatória de Fernando Santos para os jogos com Rep. Irlanda e Azerbaijão, ambos de apuramento para o Mundial 2022, entre os quais se intercala um particular com o Qatar.Numa lista de 25 nomes, destaque ainda para a ausência de oito jogadores que estiveram presentes no recente Europeu 2020, a saber: o guarda-redes Rui Silva, os defesas Diogo Dalot, Nélson Semedo e José Fonte, os médios Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho e o avançado João Félix.Otávio, médio do FC Porto, que já este ano obteve cidadania portuguesa, é uma das novidades. Tal como o guarda-redes Diogo Costa, titular dos dragões nesta época, e ainda Gonçalo Inácio, central do Sporting que aparece agora numa convocatória dos AA depois de ter sido sistematicamente ignorado por Rui Jorge nos sub-21."Otávio possui algumas características que podem vir a ser úteis à Seleção, portanto nada melhor do que observar ‘in loco’ o que tem para dar", justificou Fernando Santos. Que defendeu depois, de forma simplificada, o regresso de João Mário. "Nunca deixou de ser um jogador de seleção." O agora jogador do Benfica estava ausente desde outubro de 2019, quando Portugal perdeu na Ucrânia (2-1) em jogo de qualificação para o Euro 2020.O selecionador garantiu ainda que Cristiano Ronaldo está apto, apesar de terem surgido notícias a dar conta de uma lesão contraída durante um treino da Juventus.Portugal recebe a Rep. Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois (7 de setembro) joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio (dia 4) defronta o Qatar, em Debrecen, na Hungria, em jogo de preparação.