Trincão e Raphaël Guerreiro dispensados da Seleção Nacional. Fernando Santos chama reforços

Francisco Trincão e Raphaël Guerreiro foram esta quarta-feira à noite dispensados da Seleção Nacional. O extremo do Wolverhampton testou positivo à Covid-19, enquanto que o lateral do Borussia Dortmund está lesionado. Fernando Santos chamou Nélson Semedo para os trabalhos de Portugal.

De acordo com o comunicado da FPF, Trincão "realizou um teste rápido (TRAg), à entrada no estágio, cujo resultado foi positivo". Já não participou no treino de hoje e "foi imediatamente colocado ao cuidado da Unidade de Saúde e Performance da FPF. O diagnóstico positivo foi confirmado posteriormente por um teste RT-PCR."