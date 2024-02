O conteúdo dos quatro telemóveis que foram já abertos no processo da ‘Operação Pretoriano’ deu força à investigação e sustenta a existência de um plano. Foram recuperadas mensagens entre Tiago Aguiar, arguido e funcionário do FC Porto, e o diretor de segurança do clube. Nas conversas riem-se das agressões que ocorreram na assembleia geral do FC Porto e dizem que tudo “foi propositado”.









Ver comentários