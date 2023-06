UEFA condena federação sérvia com um jogo à porta fechada

O Comité de Apelo da UEFA sancionou esta sexta-feira a Federação de Futebol da Sérvia com um jogo à porta fechada e uma multa, devido a comportamentos discriminatórios dos adeptos no jogo com Montenegro, de apuramento para o Euro2024, disputado em 27 de março.

Segundo a UEFA, após os comportamentos no encontro disputado em Podgorica, o Comité de Apelo ordenou a execução de uma medida disciplinar que tinha sido imposta em julho do ano passado pelo Comité de Disciplina, devido a atitudes racistas, cuja execução estava suspensa por um período de dois anos.

A federação da Sérvia foi também condenada ao pagamento de duas multas, cujo valor total ascende a 53.000 euros.

Entretanto, na sequência de um recurso apresentado pela Sérvia, o Comité de Apelo da UEFA encerrou o processo que tinha sido aberto pelo Comité de Disciplina por comportamentos discriminatórios no jogo com a Lituânia, também de apuramento para o Euro2024, disputado em 24 de março passado.

A Sérvia, que lidera o Grupo G de apuramento para o Euro2024, com seis pontos, conseguidos nas vitórias frente a Montenegro e à Lituânia, ambas por 2-0, defronta em 20 de julho a Bulgária, na terceira jornada da 'poule'.