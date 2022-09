A UEFA voltou a colocar o FC Porto sob a alçada do fair play financeiro, o que no limite pode implicar a exclusão dos dragões das competições europeias.



O órgão da UEFA (o CFCB) que monitoriza as contas dos clubes informou esta sexta-feira que, “após reabrir o caso, descobriu que o FC Porto incumpriu ligeiramente o acordo” relativo ao período que terminou em 2021.









