Ugarte é mais um leão infetado com Covid-19

Ugarte é o mais recente caso positivo de Covid-19 no Sporting e está afastado do jogo de quarta-feira (21h00, Sport TV1) como o Portimonense, em Alvalade.O médio uruguaio, de 20 anos, acusou positivo à Covid-19 este domingo, no regresso ao trabalho da equipa, após as duas folgas no Natal. Este caso, o quinto deste mês, veio criar grande preocupação no plantel, que teme agora a existência de novos infetados.Esta é a segunda vez que Ugarte está infetado com Covid-19. A primeira foi em agosto. Ainda representava o Famalicão e viu atrasada a sua oficialização como reforço dos leões, devido ao cumprimento da quarentena.O jogador uruguaio já foi separado do grupo e terá agora de cumprir os dez dias de isolamento, realizando depois novos testes para aferir se poderá regressar ao trabalho. Ugarte é o último caso de Covid nos leões, depois de Coates, Paulinho, Ricardo Esgaio e Tiago Tomás. Os três primeiros já cumpriram a quarentena e estão a jogar, enquanto o jovem avançado português de 19 anos só termina esta segunda-feira o período de isolamento, o que pode permitir a sua utilização no jogo com os algarvios, onde os leões procuram manter a liderança partilhada com o FC Porto na Liga, ambos sem derrotas.Os sportinguistas Matheus Reis e Tabata, o benfiquista Lucas Veríssimo e o portimonense Lucas Fernandes juntaram as famílias no Natal e a publicação das fotos nas redes sociais gerou grande polémica. Não tanto pela rivalidade entre os clubes, mas devido ao contexto de pandemia. A foto e um vídeo foram publicados por Amanda Veríssimo, mulher do central do Benfica, que foi a anfitriã da festa.