Não há jogadores inegociáveis no Sporting. A SAD leonina está recetiva a propostas pelas suas joias da coroa, mas impõem condições para as vendas, apurou o CM.Frederico Varandas quer aproveitar o balanço da equipa na Liga, na qual continua sem perder e mantém a liderança a par com o FC Porto, e a boa campanha realizada na Liga dos Campeões, para fazer um bom encaixe financeiro na reabertura do mercado, em janeiro.