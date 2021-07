Sporting com plantel definido após fechar acordo com Ugarte

Rúben Amorim tem praticamente todo o plantel definido para a nova temporada, a menos de duas semanas do arranque oficial. A única exceção é Manuel Ugarte, jogador uruguaio que deve vestir à Sporting durante esta semana, apurou o Correio da Manhã.









O médio do Famalicão tem tudo praticamente acertado com o clube de Alvalade, que deve pagar cerca de 5 milhões de euros por 50% do passe do jogador de 20 anos.





Leia também Marcus Edwards é alvo do Sporting O técnico dos leões tem aproveitado as primeiras semanas da pré-época para testar jovens das equipas B e sub-23, mas a maioria do grupo que venceu o campeonato nacional vai manter-se, o que facilita o trabalho do treinador que, para além de defender o título de campeão, vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Esgaio e Vinagre são, para já, as únicas caras novas, se não contarmos com Pedro Marques, avançado que esteve empestado ao Gil Vicente durante metade da época transata.





O lateral Gonçalo Esteves, de 17 anos, chegou proveniente do FC Porto mas, apesar das boas indicações dadas, ainda não é certo que trabalhe a tempo inteiro com o plantel principal.









Leia também Nuno Mendes de regresso ao Sporting mas ainda a pensar na saída Há, contudo, nomes que podem deixar Alvalade se surgirem propostas aliciantes. Luís Maximiano, Matheus Nunes e Jovane Cabral têm mercado, mas as propostas que têm chegado à SAD foram consideradas insuficientes. As joias da coroa do plantel leonino são, por esta altura, Nuno Mendes e João Palhinha. A estrutura considera-os inegociáveis, pelo que só propostas a rondar a cláusula de rescisão poderão fazer com que saiam para outras ligas. Caso isso aconteça, o Sporting será forçado a ir ao mercado contratar mais algum jogador com reconhecido valor.

Ainda do lado das saídas, Gonzalo Plata jogou pouco no decorrer da temporada passada e pode também deixar os leões até ao fecho do mercado no final do próximo mês.





Os jovens da formação Nazinho, Callai, Rodrigo Fernandes, Bruno Paz (pode ser cedido ao Portimonense), Tiago Ferreira, Joelson Fernandes e Geny Catamo integram o estágio que a equipa está a fazer no Algarve até quarta-feira, dia 21, mas apenas uma de duas hipóteses é certa: o regresso às equipas secundárias dos leões; ou então um empréstimo a outras equipas.

“Ganhar o título foi incrível”







Leia também Matheus Nunes atrasa Ugarte no Sporting “Senti-me muito bem a ganhar um título com o Sporting, foi uma coisa incrível, espero ganhar muitas mais coisas”, disse Feddal no Twitter do Sporting numa conversa com adeptos. O central deseja marcar golos na nova época e espera poder festejar com os adeptos na bancada. Sobre Rúben Amorim, o marroquino não poupou nos elogios: “Sempre trato de melhorar. Com Rúben o futebol percebe-se rápido, não tenho muita dificuldade”.

pormenores



Coates e Plata regressam



O capitão Coates e Gonzalo Plata terminaram o período de férias após a Copa América e hoje juntam-se aos restantes colegas no estágio que a equipa está a fazer no Algarve.





Praxe a Diego Callai



O plantel do Sporting realizou este domingo mais um treino inserido no estágio que decorre em Lagos, no Algarve. Diego Callai, jovem guarda-redes chamado aos trabalhos da equipa principal, festejou o 17º aniversário e não se livrou da habitual praxe de ‘calduços’ antes do treino.





Jogo com o Angeles



O Sporting defronta amanhã (20h00, Sport TV1) os franceses do Angers no último jogo de preparação a realizar no Algarve. Até à Supertaça com o Sp. Braga (dia 31), os leões defrontam ainda o Lyon no Torneio Cinco Violinos (dia 25).