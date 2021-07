Gonçalo Esteves no Sporting encanta adeptos

Gonçalo Esteves, lateral-direito que o Sporting ‘roubou’ ao FC Porto, está a encantar a nação verde-e-branca. Um teste – o jogo de preparação frente ao Portimonense (2-2), no estágio a decorrer no Algarve – bastou para o jogador de apenas 17 anos (completados em fevereiro) conquistar os adeptos leoninos.Esta sexta-feira, dia seguinte à notícia da baixa por lesão de Pedro Porro (ver caixa), as redes sociais foram invadidas por centenas de mensagens de apoio e incentivo ao jovem reforço, numa demonstração clara de total confiança. Ainda que no plantel leonino exista outro jogador, Ricardo Esgaio, igualmente recém-chegado, que é o candidato natural ao lugar de Porro caso este venha a falhar jogos no início da temporada, é para Gonçalo Esteves que as atenções dos adeptos se viram. E não hesitam em sugerir a Rúben Amorim que o coloque como titular no primeiro jogo oficial da época: a Supertaça, frente ao Sp. Braga, no dia 31 deste mês (faltam duas semanas)A boa atitude de Gonçalo Esteves (irmão do portista Tomás Esteves, que também é lateral-direito) no jogo com o Portimonense, no qual atuou a tempo inteiro sempre em alta rotação, fê-lo marcar pontos junto do adeptos. E, sabe o, também a estrutura do futebol leonino ficou muito agradada, ainda que para estes não tenha sido uma surpresa, dado o conhecimento que tinham do jogador após múltiplas avaliações. Esteves trocou o Dragão por Alvalade por sentir que no anterior clube tinha portas fechadas para uma rápida progressão. Rúben Amorim fez-lhe ver, no processo de conquista, que ele tem um caminho a fazer no Sporting, mas que a primeira equipa será sempre uma porta aberta para ele. O que o convenceu. A primeira oportunidade já foi dada e a lesão de Porro queima mais algumas etapas. Mesmo que não seja titular, Gonçalo Esteves obriga Ricardo Esgaio a ter de ir aos seus limites.