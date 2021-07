Matheus Nunes atrasa Ugarte no Sporting

O uruguaio Manuel Ugarte continua a ser forte prioridade para o Sporting, mas a SAD leonina prefere fechar primeiro a saída de Matheus Nunes, antes de avançar em definitivo para o médio do Famalicão, apurou o CM.



O negócio está muito perto da resolução, mas os responsáveis do Sporting têm a expectativa de vender Matheus Nunes para o Everton. Contudo, Rafa Benitez, novo treinador dos ‘toffees’, ainda não deu o aval final à compra do médio leonino, que esteve em destaque na última temporada.



A saída de João Mário abre espaço para o eixo do meio-campo. Ugarte é há muito o preferido de Rúben Amorim, até porque, aos 20 anos, tem enorme margem de progressão. O jogador, que está integrado nos trabalhos de pré-época do Famalicão, já tem tudo acertado com os leões e está à espera de um contacto para rumar a Alvalade. Tal pode acontecer durante o estágio que o plantel verde-e-branco iniciou este domingo em Lagos. Em cima da mesa está uma proposta de compra de uma percentagem do passe por cinco milhões de euros.