Marcus Edwards é alvo do Sporting

Marcus Edwards continua a ser alvo de Rúben Amorim para reforçar o Sporting, apurou o CM.









O extremo inglês encaixa naquilo que o técnico leonino pretende para as alas do ataque, na nova temporada. Contudo, a SAD do Sporting não entra em loucuras pelo jogador de 22 anos. O V. Guimarães pretende cerca de 12 milhões de euros, valor considerado exagerado.





Os leões estarão na disposição de avançar com metade dessa verba, incluindo jogadores na negociação, de forma a baixar o preço.

Rúben Amorim quer mais uma alternativa para a posição de extremo. Na época passada, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Jovane (ainda pode sair) e Tabata foram as principais opções no Sporting que se sagrou campeão nacional.









A velocidade, técnica e capacidade de remate de Edwards mostradas principalmente na época de estreia em Portugal (2019/2020) agradam aos responsáveis do Sporting, que vão tentar, até ao fim do fecho do mercado (final de agosto), garantir o jogador que em 2020/2021 fez três golos em 36 jogos pelos minhotos.

O Sporting já assegurou para a nova temporada a contratação de Ricardo Esgaio (ex-Sp. Braga), o empréstimo de Rúben Vinagre (Wolverhampton) e o regresso de Pedro Marques (ex-Gil Vicente). O uruguaio Manuel Ugarte será, ao que tudo indica, o próximo jogador a reforçar o plantel do campeão nacional. O médio do Famalicão, de 20 anos, deve juntar -se aos novos colegas de equipa já no decorrer do estágio em curso no Algarve.



pormenores



Primeiro treino em Lagos



O plantel do Sporting realizou esta segunda-feira a primeira sessão de trabalho em Lagos, onde vai ficar em estágio até dia 21 de julho. Rúben Amorim teve 27 jogadores à disposição. Antunes e Pedro Marques estiveram ausentes, tendo ficado no ginásio.





Dia dos internacionais



João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves são esta terça-feira integrados nos trabalhos da pré-época depois de terem representado Portugal no Euro. Os jogadores estiveram de férias após a participação lusa.





Catena é reforço







O Sporting oficializou a contratação de Etienne Catena, central de 17 anos, ex-Roma, que vai reforçar a equipa de sub-23 dos leões. "Vim para o Sporting porque é um clube muito grande e cheio de jovens talentosos", disse o jogador italiano à Sporting TV.

“João mário?

não falo”



“João Mário no Benfica? Não sou eu que tenho de falar de cada jogador rival”, disse Adán, guarda-redes do Sporting, que preferiu focar-se nos objetivo dos leões: “O Sporting é favorito a ganhar cada jogo. Termos sido campeões não significa que sejamos favoritos este ano.”