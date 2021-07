“Este regresso é um passo em frente”: Rúben Vinagre oficializado no Sporting

Rúben Vinagre foi esta sexta-feira oficializado como o segundo reforço do Sporting para a nova temporada, depois de Ricardo Esgaio (Sporting de Braga).



"Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo", disse o lateral-esquerdo que esteve emprestado pelos ingleses do Wolverhampton ao Famalicão na época passada, reforçando que "este regresso é um passo em frente na minha carreira".





O jovem jogador, de 22 anos, que foi formado em Alcochete e saiu para o Mónaco com 17 anos, chega a Alvalade por empréstimo com uma opção de compra obrigatória de 10 milhões de euros, caso o atleta cumpra um determinado número de jogos. Para já os leões suportam a totalidade do salário."Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons. Lembro-me bem da alegria, estava sempre muito motivado para chegar à equipa principal. Chegar aqui, após ter saído ainda jovem, deixa-me muito orgulhoso", disse à Sporting TV, lembrando alguns companheiros daquele tempo com quem jogou, nomeadamente Daniel Bragança e Maxi no Sporting e Pedro Gonçalves no Wolverhampton: "É muito bom reencontrá-los. O primeiro dia está a ser excelente, nota-se que o grupo é muito unido. Vai ser fácil adaptar-me."Tal como Pote, também Rúben Vinagre evoluiu no Wolverhampton: "Jogar em Inglaterra foi positivo, cresci como jogador. É um estilo de jogo diferente e a Liga é muito intensa e física, mas o campeonato português também tem muita qualidade. Cheguei ao meu clube de sonho. Vou dar tudo por esta camisola. Quero fazer uma época positiva e ajudar o Sporting a atingir todos os objetivos que estão traçados."O Sporting aproveitou o nome do novo reforço Rúben Vinagre para fazer o vídeo da apresentação nas redes sociais. Sob o lema ‘Mete Vinagre Nisso’, o jogador andou a mexer na comida de Nuno Santos e no café do roupeiro Paulinho.Ricardo Quaresma não poupou elogios a Marcus Edwards, companheiro de equipa no V. Guimarães que tem sido apontado como reforço do Sporting: "Não falámos sobre isso, mas ele é um craque."Rúben Amorim já vai contar com os reforços Rúben Vinagre e Marsà no estágio que a equipa vai realizar a partir de amanhã em Lagos (Algarve). Esate sábado, os leões voltam a fazer treino bidiário na Academia de Alcochete, tendo o técnico todos os jogadores aptos.Com o dossiê Rúben Vinagre fechado, os leões dão agora prioridade à contratação de Ugarte, médio que também se notabilizou no Famalicão. O negócio será semelhante ao de Pote, com os leões a pagarem seis milhões de euros por 50 por cento do passe do uruguaio de 20 anos.