Um rei Leão no Castelo: Sporting goleia em Guimarães

Lição no Berço. O Sporting superou com grande categoria um teste tradicionalmente difícil e cimentou a liderança no campeonato, esperando no trono da Liga para ver o que faz a concorrência. Pedro Gonçalves continua um Pote de golos - mais dois para a conta pessoal e ainda assistiu Nuno Santos para a abertura do marcador. Jovane fechou o 0-4.Sem tremer com qualquer tipo de vertigem, o Sporting mostrou logo ao que vinha. Em 40 segundos, duas oportunidades: Bruno Varela chegou primeiro do que um isolado Sporar e João Mário atirou à barra. Sempre de pé no acelerador, utilizando as faixas laterais de rodagem, a equipa de Rúben Amorim chegou ao êxito aos 11’: recuperação e assistência de Pote, com Nuno Santos a fazer o 0-1.Reagiu, ou tentou, o Vitória, com perigo através das diferentes bolas paradas de Quaresma. Valeram Adán e a menor clarividência dos homens da casa. O Sporting aguentou sem dano a fase de menor fulgor, para depois dar um belo segundo golpe. Numa aliança de Pedros, Porro encontrou Gonçalves, que fez o seu sexto tento na Liga, aos 43’.O sétimo chegaria já depois do intervalo. André André ainda viu um golo - bem - anulado, antes de Pote carimbar o bis. Mas este 0-3 tem muito que se lhe diga. O passe é de Adán e Suliman tem uma falha digna de apanhados, deixando o 28 do Sporting à vontade. Tudo resolvido, era uma questão de fecho e balanço: Jovane fez as honras do quarto golo e Tomás perdoou duas vezes o quinto. Se o leão já era líder, no castelo, mostrou que pode ser rei.O Sporting tem o melhor ataque da Liga, com um total de 19 golos marcados em sete jogos. O V. Guimarães, que tinha a melhor defesa da Liga antes deste encontro, sofreu ontem mais golos (4) do que nos seis jogos anteriores (3).Pedro Gonçalves leva sete golos na Liga, mais do que os cinco que marcou em toda a época passada pelo Famalicão. Além disso, passou a ser o melhor marcador da Liga, à frente de Thiago Santana (Santa Clara), que tem seis.Bis, bis! Simplesmente incrível este início de temporada de Pedro Gonçalves. Mais dois golos - são sete na Liga - e uma assistência. Já marcou mais do que no campeonato passado. Reforço de luxo, a par de Nuno Santos, que já tem três na sua conta.Falhas defensivas inacreditáveis da parte do Vitória de Guimarães, personalizadas, principalmente, em Suliman, presença constante nos golos do Sporting. A abordagem no 0-3, então, é difícil de aceitar num jogador de uma equipa de primeira divisão.Decidiu bem os lances complicados. A bola bate no ombro de um jogador do Vitória (8’), há falta de Pedro Gonçalves sobre Quaresma (39’), mas ocorreu fora da área e a carga de Mensah sobre Porro (67’) é legal. Critério disciplinar não foi uniforme.- Está a tornar-se um caso sério nesta Liga. Frio na hora de rematar à baliza. Trabalha para a equipa e sabe quando e que terrenos pisar.– Grande defesa aos 22’ e ainda assistiu Pote para o terceiro golo da noite.– Noite mais tranquila do que esperaria.– Sempre no sítio certo. Corte decisivo aos 35’ e ainda ameaçou no ataque.– Dá experiência à retaguarda. Cumpriu.– Sobreviveu ao duelo com Quaresma sem sacrificar o apoio ao ataque (iniciou a jogada do 2º golo).– Nalgumas fases foi engolido pela pressão do meio-campo vimaranense, mas saiu por cima.– É o cérebro desta equipa. Enquanto teve forças jogou (bem) e fez jogar os restantes colegas.– Não foi das noites mais efusivas.– Eficaz no primeiro golo. Perdulário aos 62’, mas a equipa é mais letal com ele em campo.– Decisivo a segurar jogo e nas tabelinhas - esteve nos dois primeiros golos.– Entrou bem e assistiu Jovane no 4-0.– Não falhou na primeira oportunidade que teve para marcar.– Falhou um golo isolado. Mas é uma boa alternativa aos alas.– A (inesperada) facilidade do jogo deu para ganhar mais alguns minutos.– Mais um talento à espera do tempo e da oportunidade para brilhar.