Uribe ‘seca’ rafa e agarra lugar na equipa

Matheus Uribe foi decisivo na vitória incontestada do FC Porto no Estádio da Luz e já está a justificar o braço de ferro que os dragões fizeram no início deste mês, no sentido de adquirir o seu passe.sabe que Sérgio Conceição, na altura, se bateu energicamente pela contratação do médio internacional colombiano de 28 anos, que custou cerca de 9 milhões de euros.O técnico, após observar o ex-jogador do America (do México), percebeu que estava ali o jogador ideal para reformular o meio-campo após a saída de Herrera. Uribe era pretendido por outras equipas e o negócio chegou a estar tremido. Mas a insistência de Conceição acabou por ser determinante no processo.Uribe chegou, aguardou pela sua oportunidade, aproveitou a vaga deixada em aberto pela baixa (por lesão) de Sérgio Oliveira e pegou de estaca. Foi titular nos dois últimos jogos (vitórias frente ao V. Setúbal por 4-0 e Benfica por 2-0), com evidentes ganhos para o coletivo. Na Luz foi um jogador nuclear.Anulou de forma cabal as ações individuais do jogador do Benfica que tem estado em maior destaque, Rafa, e acabou o jogo com uma excelente folha estatística: quatro interceções e 14 recuperações de posse de bola, mais do que qualquer outro jogador em campo.Para além dos números, foi ainda fundamental na ocupação de espaços e na forma como as suas ações estrangularam o miolo dos encarnados. Com bola foi igualmente decisivo: concluiu o jogo com 91% de acerto nos passes. O lugar está ganho.