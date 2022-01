Houve reviravolta este domingo

, em Guimarães, com o Vitória a vencer o Estoril (3-1) e a regressar, dessa forma, aos triunfos após quatro jogos sem vencer. Entrou bem a equipa de Pepa, mas foi o Estoril a criar a primeira ocasião, com Trmal a negar o golo a Xavier. Depois disso, a equipa vitoriana instalou-se no ataque e uma ‘bomba’ de Alfa Semedo foi devolvida pela barra. Contra a corrente do jogo chegou o golo estorilista, aos 29’, apontado por André Franco após assistência de Romário Baró. Na resposta, nova bola nos ferros da baliza de Thiago Silva, agora rematada por Rúben Lameiras.