Coates carrega Leão e garante triunfo frente ao V. Guimarães

Vitória difícil do Sporting este sábado diante do V. Guimarães, com o capitão Coates a voltar a ser decisivo para deixar os leões colados ao FC Porto na liderança da Liga.Primeira parte intensa, resultado incerto, golos anulados e defesas importantes. Amorim voltou a colocar o onze de gala e o Sporting quase marcava a abrir. Bruno Varela evitou o golo que parecia certo de Pedro Gonçalves.As boas indicações vimaranenses deixadas com o Benfica, a meio da semana, voltaram em Alvalade. Os minhotos estenderam o jogo e criaram calafrios a Adán. O espanhol foi decisivo em dois momentos consecutivos à passagem dos 11’. Primeiro, sacudiu para a frente uma bola perigosa, e depois fez um voo fantástico para travar o remate de Handel. Alvalade, aos 27’, festejou em vão um golo de Pote – anulado por fora de jogo – antes do inevitável Coates fazer o 1-0 para o campeão. A equipa de Pepa reagiu com Bruno Duarte a rematar perto do poste da baliza de Adán. Logo a seguir, o Sporting voltou a marcar, mas de novo Rui Costa invalidou (bem) o lance.O Sporting regressou bem do intervalo e Matheus Nunes perdeu de forma incrível o 2-0. Mexeu Pepa e a equipa melhorou. Aos 69’ esteve perto do 1-1, mas o remate de André Almeida saiu por cima.Até final, o V. Guimarães teve mais bola, mas não encontrou o caminho da baliza leonina. Os leões ultrapassam o Benfica e colam-se ao FC Porto na liderança do campeonato.O defesa-central Coates está imparável e este sábado somou o seu quarto golo nos últimos três jogos que disputou ao serviço dos leões. O uruguaio, de 1,96 metros, bisou no triunfo leonino (4-1) sobre o Besiktas para a Liga dos Campeões, fez o golo da vitória sobre o Moreirense (1-0) e este sábado, frente ao V. Guimarães, deu o triunfo à equipa com mais um golo. Curiosamente, os quatro tentos foram obtidos na sequência de cantos. Há 59 anos que um defesa do Sporting não marcava em três jogos consecutivos.Quando sobe à área, os adversários tremem. Coates voltou a ser o único a encontrar o caminho da baliza adversária. Estava no sítio certo após desvio de Paulinho no 1-0. Um verdadeiro capitão na defesa e, mais do que nunca, no ataque. Bravo.Paulinho voltou a desperdiçar mais uma grande chance, mas não foi o único. Os outros homens do ataque até marcaram, mas estavam ambos em fora de jogo. Rúben Amorim continua a contar com um supercapitão para esconder a ineficácia.Dois golos bem anulados ao Sporting por fora de jogo. No primeiro, Rui Costa recorreu ao VAR, mas no segundo o auxiliar assinalou posição irregular. Bem ao não assinalar penálti num lance entre João Ferreira e Matheus Reis na área minhota.- Felino a atacar o espaço do 2.º poste nos cantos, marcou mais um golo. Tão ou mais relevante foi a noção do espaço que lhe permitiu intercetar um remate aos 69’ que seria golo certo.– A segurança do costume. Boa defesa aos 11’.– Sem problemas a defender. Menos eficaz nos passes longos.– ‘Limpou’ a sua zona de ação e ainda ajudou com uma ou outra ‘dobra’.– Parece uma locomotiva a fazer toda a faixa. Cruzamentos venenosos e não se fez rogado a rematar.– Menos exuberante, foi perdendo gás ao longo da 2ª parte.– Solidário a defender e ‘carrega’ a bola como poucos. Dá tempo e espaço para a equipa respirar nas transições ofensivas.– Exibição segura. Cumpriu atrás e tentou ajudar na frente.– Falhou um golo isolado aos 5’ e foi eficaz aos 27’ (mas não contou). Muito mexido a aparecer em toda a frente de ataque.– Mais uma noite sempre a trabalhar. Ganha a bola ao 1º poste no 1-0 mas falhou um golo certo aos 71’.– Dá critério ao ataque. Contemporiza, acelera, faz o que a equipa precisa. Protagonizou com Pote os dois golos anulados.– Infrutífero.– Entrou para refrear o ímpeto do Vitória.– Ajudou a defender.– Sem tempo.– Idem.