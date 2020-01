V. Setúbal corta relações com Sporting e Valente arrasa Varandas: "Envergonha o futebol"

O presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, deixou duras críticas ao homólogo do Sporting, explicando a altercação que teve com Frederico Varandas na tribunal do Bonfim durante o encontro desta noite (1-3)."A proposta do Sporting não foi digna, a atitude do Sporting e do seu presidente, em vir ganhar três pontinhos contra estes jogadores, não é digna do futebol. Estes jogadores fizeram de tudo, tememos pelas condições deles para o próximo jogo. Como se isto não bastasse, a atitude prepotente, de má educação do senhor presidente do Sporting que se apresentou no camarote, provocadora, que me fez dizer-lhe na cara tudo o que tinha de ouvir. A partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver não mantemos relações institucionais com o Sporting... Envergonha o futebol e a instituição do Sporting", começou por dizer o líder sadino após a partida, em conferência de imprensa.Convidado a dar mais pormenores, Valente reforçou a ideia antes manifestada: "uma atitude de prepotência, colocando em causa a alegação que fizemos e do nosso médico. Não é digno de uma situação daquelas. Disse-lhe o que tinha de dizer, ele sabe. A altercação foi a defesa da honra deste clube e desta cidade. Quem nos trata assim aqui é 'persona non grata'.Valente elogiou ainda os jogadores e adeptos sadinos: "Este clube nunca os irá esquecer, disse-lhes no balneário. Uma palavra também para os adeptos, pela forma como percebram que estes jogadores prontamente se disponibilizaram para jogar. Saímos daqui como vencedores pela forma como os deptos reagiram."