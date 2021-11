Luis Díaz é o jogador do FC Porto que mais interesse suscita e os tubarões já sabem quanto custa levar o colombiano: 60 milhões de euros.Ao que o CM apurou, no mercado de janeiro, e a pedido do treinador Sérgio Conceição, a saída do jogador só será possível pagando a cláusula de rescisão: 80 milhões de euros.