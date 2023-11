VAR a analisar cantos, livres e amarelos? Novas regras deixam ingleses receosos

O IFAB (International Football Association Board) está a estudar a possibilidade de aumentar as competências do videoárbitro (VAR), para poderem passar a analisar cantos, livres e segundos amarelos, informa o The Times.O órgão que regulamenta as regras do futebol deve juntar-se esta terça-feira para discutir as novas regras. Ainda assim, da reunião não sairá nenhuma decisão definitiva.De momento, o VAR só pode ser utilizado em casos mais importantes do jogo, como penáltis, golos ou cartões vermelhos.Uma das maiores críticas apontadas ao VAR é o atraso que causa nos jogos. Por esse motivo, esta nova possibilidade tem gerado grande controvérsia. O The Sun admite que os encontros se tornem em "maratonas de duas horas" com estas alterações.Recentemente também foi abordada outra alteração para combater os protestos excessivos dos jogadores. A medida, também noticiada pelo jornal inglês, aborda a possibilidade dos futebolistas serem suspensos 10 minutos por "mau comportamento".