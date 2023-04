O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) recusou o recurso apresentado por Frederico Varandas que visava rever a decisão do Conselho de Disciplina (CD) no chamado caso da garagem do Dragão. Em causa os incidentes após o clássico entre FC Porto e Sporting (2-2), a 1 de fevereiro de 2022, em que o presidente dos leões diz ter sido alvo de insultos e tentativa de agressão.









