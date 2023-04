FC Porto vence por uma bola o Portimonense no Estádio do Dragão

Jogo Em direto

Fim de jogo

Fim da 2ª parte

90' Momento de tensão no Dragão, com o Portimonense a conseguir sair para o contra-ataque e a ganhar um canto sobre o apito final.

90' Wendell tentou cruzar, mas a bola bateu num defesa do Portimonense e voltou a tocar em Wendell, saindo pela linha de fundo.

92' Toni Martínez Sai Abraham Marcus Entra

90' André Franco remata para fora.

89' Filipe Relvas Sai Goncalo Costa Entra

88' Fora-de-jogo assinalado a Welinton.

87' Danny Namaso atira muito por cima.

85' Moufi cabeceia muito ao lado.

84' M. Taremi Sai Gabriel Veron Fonseca de Souza Entra

82' Yony González Sai Rui Pedro Ribeiro Fernandes Duarte Gomes Entra

81' Pepê! Estava bem colocado ao segundo poste, mas não conseguiu dar o melhor seguimento ao grande passe de Otávio, acabando por cabecear ao lado.

81' Taremi tenta o remate cruzado de fora da área, mas esbarra na muralha algarvia.

79' Pepê atira para defesa de Nakamura.

78' Remate de Wendell para fora.

75' Oportunidade interceptada, Fábio Cardoso (Porto) remate com o pé direito de um ângulo dificil da direita. Assistência de André Franco com um cruzamento para a área.

74' Galeno Sai André Franco Entra

75' Canto para o FC Porto.

75' Pepê tenta visar a baliza do Portimonense com um remate de fora, mas a bola é bloqueada e sai para canto.

74' Wilson Manafá Sai D. Loader Entra

71' Cartão vermelho para Lucas Ventura! O médio do Portimonense vê o segundo amarelo, depois de um lance em que derrubou Toni Martínez à entrada da área. Algarvios ficam reduzidos a 10.

71' Otávio! Remate traiçoeiro a obrigar Nakamura a defesa apertada.

70' Fora-de-jogo assinalado a Toni Martínez.

67' Moustapha Seck Sai Carlinhos Entra

64' Canto para o FC Porto.

63' Canto para o FC Porto.

63' TAREMI! Que perdida! Completamente sozinho quase na pequena área, o iraniano teve tudo para fazer o golo, mas cabeceou mal e Nakamura fez uma defesa fácil.

62' Novo canto, agora cedido por Nakamura.

62' Canto para o FC Porto.

56' Róchez vê amarelo por protestos.

53' Seck atira ao lado da baliza do FC Porto.

52' Cartão amarelo para Lucas Ventura por falta sobre Pepê.

51' Canto para o Portimonense.

51' Perigo junto à baliza do FC Porto! Livre lateral e a bola acaba por sair perto do poste desviada pela defesa do FC Porto.

50' Amarelo para Marcano.

48' Yoni González tenta visar a baliza do FC Porto, mas o remate é intercetado.

Início da 2ª parte

Intervalo Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda Sai Bryan Róchez Entra

Intervalo

45' Canto para o FC Porto.

41' Pepê! Contra-ataque rápido do FC Porto, a bola entra em Galeno e o extremo faz um cruzamento bem medido para Pepê. De primeira, o criativo brasileiro atirou com força, mas por cima.

40' Canto para o Portimonense.

37' Welinton Júnior tentou um golo quase do meio-campo, mas o remate foi bloqueado.

34' Cartão amarelo para Fábio Cardoso.

32' WELINTON! Teve tudo para o empate, após surgir isolado na cara de Cláudio Ramos e quase fintar o guardião do FC Porto, mas, no momento de atirar à baliza, falhou por centímetros. Esteve à vista a igualdade.

30' GOLO DO FC PORTO! Marca Fábio Cardoso! Jogada de insistência do FC Porto, com Wendell a tirar um cruzamento milimétrico a partir da esquerda para a cabeça do central. Sozinho no coração da área, Fábio Cardoso atirou para o 1-0.

30' Canto para o FC Porto.

28' Fora-de-jogo assinalado ao ataque do FC Porto. Taremi surgiu isolado e atirou para fora, mas estava em posição irregular.

27' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Pedrão.

21' Novo fora-de-jogo tirado a Yoni González.

18' OUTRA VEZ TONI MARTÍNEZ! O FC Porto ameaça o golo, novamente por via do Espanhol, que, desta feita, ganhou nas alturas no coração da área do Portimonense e cabeceou para nova intervenção de Nakamura.

18' Canto para o FC Porto, cedido por Nakamura.

16' TONI MARTÍNEZ! Volta a ficar perto o espanhol, agora com um remate de primeira que obriga Nakamura a uma defesa apertada.

15' Fora-de-jogo tirado ao ataque do Portimonense.

14' GALENO! Na insistência após o canto, o extremo tentou o golo com uma bomba de fora da área, mas falhou por centímetros.

14' Canto para o FC Porto.

14' Oportunidade interceptada, Toni Martínez (Porto) remate com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Mehdi Taremi.

Início 1ª parte

Pré-Jogo Partida interrompida devido a lesão de Fahd Moufi (Portimonense).



O FC Porto derrotou o Portimonense por uma bola a zero, este domingo, no Estádio do Dragão. Com esta vitória os dragões mantêm o segundo lugar do campeonato.O defesa do Porto Fábio Cardoso fez o único golo da partida ao minuto 30. Os dragões seguem assim com menos dez pontos que as águias e visitam a luz na sexta-feira.