O Sporting joga no terreno do Young Boys, às 17h45, na 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Estas são as escolhas de Rúben Amorim para este jogo.



ONZE DO SPORTING: Adán; Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Esgaio, Huljmand, Daniel Bragança e Nuno Santos; Edwards, Pote e Gyökeres



