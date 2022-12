Velório de Pelé será na segunda-feira, no estádio Vila Belmiro e aberto ao público

São Paulo, 29 dez 2022 (Lusa) O Santos, equipa pela qual jogou o ícone do desporto brasileiro Pelé, confirmou que o velório do futebolista, que morreu esta quinta-feira em São Paulo, será na segunda-feira no estádio da Vila Belmiro, na cidade brasileira de Santos.

"O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde ele encantou o Mundo", disse a equipa num comunicado.

O corpo de Pelé "seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o Estádio na madrugada de segunda-feira e o caixão será posicionado no centro" do relvado, prossegue a nota, indicando que a previsão é que o velório ao público tenha início às 10h00 locais (13h00 em Lisboa).

Segundo o clube brasileiro, o velório será aberto a "todos os que quiserem se despedir do rei do Futebol brasileiro".

"A cerimónia seguirá até às 10 horas [horário local] de terça-feira (3), quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecuménica, para o sepultamento reservado aos familiares", conclui o Santos.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

A lenda do futebol brasileiro e mundial ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro de colón detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar a sua evolução.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, na anca e nos joelhos, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora tenha continuado ativo nas redes sociais.