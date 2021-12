O sorteio da terceira edição da Liga das Nações, que se realizou esta quinta-feira na cidade suíça de Nyon, ditou que Espanha, Suíça e República Checa vão ser os adversários de Portugal no grupo 2.





Em junho e setembro do próximo ano, as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitados quer como visitantes. Quatro das seis rondas vão ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial durante o inverno de 2022. Os quatro vencedores dos grupos qualificam-se para a fase final, que se vai realizar num dos países semifinalistas. A final e o jogo de atribuição do terceiro lugar realizam-se a 18 de junho.