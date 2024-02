Venda do estádio do Dragão salva contas do FC Porto

O FC Porto apresentou 35 milhões de euros de lucro no 1.º semestre da época, graças a um balanço operacional positivo entre receita e despesa e à verba encaixada com a saída de Otávio. Contudo, o que salva a SAD da falência técnica é a venda de parte do estádio do Dragão.



Em comunicado à CMVM, o FC Porto explicou que "acordou com uma reputada empresa internacional" - o nome não é revelado, mas será a Sixth Street - "uma parceria que será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto".









