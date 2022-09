Vertonghen deixa Benfica e assina por duas épocas com o Anderlecht

O Benfica chegou a acordo para a saída do plantel do futebolista internacional belga Jan Vertonghen, que vai representar o Anderlecht nas próximas duas épocas, anunciaram hoje os clubes das ligas de Portugal e Bélgica.

"O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com Jan Vertonghen para a sua saída em definitivo do clube, passando o jogador a partir de hoje a representar o Anderlecht", anunciou o líder da I Liga portuguesa no sítio oficial na Internet.

O Anderlecht deu as boas-vindas ao veterano defesa central, de 35 anos, assinalando que Vertonghen é o jogador com maior número de internacionalizações pela Bélgica, com um total de 139, tendo marcado nove golos.