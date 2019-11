Adepto invade jogo de Portugal para tirar fotografia com Cristiano Ronaldo. Veja as imagens

e ativeram acesso exclusivo a um vídeo que mostra o momento em que um adepto da Seleção Nacional invade o relvado no Estádio Algarve para tirar uma fotografia com o craque português, Cristiano Ronaldo.Nas imagens é possível ver o momento em que o homem se chega perto de CR7. Um dos seguranças presentes na partida de Portugal frente à Lituânia, realizada esta quinta-feira, controla apenas a situação, mas não impede a concretização da fotografia.Também Cristiano Ronaldo se mostrou disponível e satisfez o pedido do adepto.