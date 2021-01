Ânimos exaltam-se em campo após vitória do Sporting na Taça da Liga. Veja o vídeo

O Sporting conquistou este sábado pela terceira vez a Taça da Liga em futebol, nos últimos quatro anos, ao vencer o Sporting de Braga por 1-0, na final da 14.ª edição da prova, em Leiria.

Num terreno muito complicado, devido ao mau tempo, o lateral direito espanhol Pedro Porro marcou, aos 41 minutos, o golo dos comandados de Rúben Amorim, que tinha arrebatado a prova na época passada ao comando dos 'arsenalistas'.

Apesar da festa leonina, os momentos que se seguiram ao apito final na decisão da Taça da Liga (Allianz CUP) ficaram marcados por um momento de tensão na tribuna presidencial do Municipal de Leiria, onde Frederico Varanda trocou palavras acesas.



Também no relvado os ânimos entre os jogadores do Sporting e Sp. Braga se exaltaram, depois de um jogo onde a arbitragem de Tiago Martins foi muito criticada por ambas as equipas e onde os treinadores Rúben Amorim e Carlos Carvalhal chegaram mesmo a ser expulsos.